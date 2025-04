Evenepoel derde in Amstel Gold Race, uitkijken naar Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

In de laatste meters van de Amstel Gold Race trok het triumviraat Pogačar, Skjelmose en Evenepoel de koers naar de finish. Evenepoel, op kop, hield Pogačar scherp in de gaten. Te scherp want wanneer Pogačar gaat rechtstaan laat Evenepoel zich te snel verleiden tot de sprint. Deus ex machina - Skjelmose, de derde hond in het kegelspel, geeft de twee het nakijken.

Evenepoel reed een goede koers. Hij haalde Pogačar, die op de vlucht was, terug samen met Skjelmose. Hoewel Skjelmose een verdiende winnaar is, liet onze regiogenoot zien dat hij vertrouwen heeft getankt na zijn overwinning in de Brabantse Pijl. Voor Evenepoel, Pogačar en koersliefhebbers is het uitkijken naar de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.