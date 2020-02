Evenepoel steekt eindwinst in San Juan op zak

Remco Evenepoel heeft de Ronde van San Juan in Argentinië gewonnen. In de laatste etappe kwam zijn leidersplaats niet meer in gevaar. De 20-jarige Schepdaalnaar wint daarmee zijn tweede rittenkoers, na de Baloise Belgium Tour vorig jaar.

De dagzege in de slotrit was voor Gaviria. De Colombiaanse spurter won daarmee zijn derde rit in deze Ronde van San Juan. In de koninginnenrit vrijdag liet Evenepoel zich in aanloop naar de slotklim verrassen door enkele waaiers. Evenepoel belandde in de tweede waaier op meer dan anderhalve minuut. Even leek de eindzege ver weg, maar samen met Oscar Sevilla zette Evenepoel de achtervolging in. Op tien kilometer van het einde sloten de twee opnieuw vooraan aan. Op de flanken van de Alto Colorado finishte Evenepoel uiteindelijk 5de.

De basis van de eindoverwinning legde Evenepoel in de tijdrit. Daarin blies de Schepdaalnaar iedereen weg. Hij wint de Ronde van San Juan met 33 seconden voorsprong op Ganna. Sevilla eindigde derde op ruim een minuut.