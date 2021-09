Ex-Eppegem-trainer Greg Vanderidt naar Beerschot

Greg Vanderidt maakt de overstap van Rupel Boom, de Antwerpse club waar hij aan de slag was sinds zijn succesperiode bij Eppegem. Vanderidt wordt bij Beerschot assistent van de nieuwe Argentijnse hoofdcoach Javier Torrente. Die volgt de ontslagen Peter Maes op. Ze staan voor een zware klus, want Beerschot is rampzalig aan de competitie gestart. Na acht wedstrijden staat het troosteloos laatste met amper 1 punt. Algemeen directeur van Beerschot Frédéric Van den Steen, in een verleden nog trainer van Londerzeel en Grimbergen, is alvast tevreden met de komst van Vanderidt.

“Greg is gepassioneerd en bezeten door voetbal”, zegt Van den Steen. “Hij is een echte people manager die zich aan alle situaties weet aan te passen en daarenboven is hij polyglot. Hij spreekt onder andere vlot Nederlands, Frans, Engels en Spaans. Die meertaligheid zal een enorme troef zijn in onze spelerskern en in de dagelijkse werking. Hij is bovendien de ideale man om onze jonge talenten te helpen ontwikkelen gelet op zijn ervaring met jonge spelers.”