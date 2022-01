FC Sint-Jozef en KFC Malderen fuseren tot Londerzeel United

De gemeente Londerzeel bracht een tijdje geleden de Londerzeelse voetbalclubs rond de tafel om te bekijken hoe er kon worden samengewerkt. “Minder vrijwilligers en financiële uitdagingen aan de ene kant en daartegenover de voordelen van gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur en schaalvergroting om sportieve successen te boeken. Dit is maar een greep uit de redenen om als club samen te werken met andere clubs”, klinkt het bij de gemeente Londerzeel. Er werd een traject opgezet om de samenwerking concreet vorm te geven. Daaruit is nu de fusie gekomen tussen FC Sint-Jozef en KFC Malderen. “Vanaf volgend seizoen spreken we niet meer over FC Sint-Jozef en KFC Malderen, maar van Londerzeel United. Londerzeel United start onder het stamnummer van KFC Malderen. Het eerste elftal krijgt zijn thuisbasis op de site van FC Sint-Jozef”, laat de gemeente weten. Delta Londerzeel en SK Steenhuffel houden de fusieboot voorlopig af. Ook SK Londerzeel blijft een aparte entiteit.