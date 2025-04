FC Strombeek 1932 dient klacht in bij de politie na forfait: “Dit is te gek van woorden”

Op 23 maart wint Strombeek de topper in derde provinciale voor 1.000 aanwezigen tegen Meise en doet een goede zaak in de titelstrijd. Sindsdien valt trainer Jan Segers van de ene verbazing in de andere. De wedstrijd tegen Haren wordt stilgelegd na onregelmatigheden. Voetbal Vlaanderen besliste intussen dat beide ploegen geen punten krijgen. De wedstrijd erna wordt zelfs niet op gang gefloten. “De lijnen van het veld waren niet gekalkt door een defect aan de machine die dat automatisch doet. Ik heb dan meteen zitten rondbellen, maar de club zei dat ze de machine aan de praat kregen. Voor even dan toch, waarna enkele ouders en supporters met de hand lijnen zijn beginnen trekken. Kort voor de start van de wedstrijd was alles klaar, maar voor de scheidsrechter volstond dat niet”, zegt Segers.

Gevolg: Strombeek krijgt een tweede forfaitnederlaag aan de broek gesmeerd. Afgelopen zondag volgt opnieuw een forfait door een mogelijk nog vreemder verhaal. “Onze doelman merkte het forfait op, terwijl niemand daarvan op de hoogte was”, zegt Segers. “We zijn door ons eigen bestuur zwaar in het zak gezet. Waarom is ons een raadsel, maar dit is te gek voor woorden. Dat mensen van binnenuit de club willen boycotten, daar slaap ik al enkele nachten niet van. Veel mensen zeggen mij dat drie opeenvolgende forfaits de club goed uitkomt. Want daardoor zou de club van de bondslijsten worden geschrapt, zodat ze schuldenvrij kunnen herbeginnen.”

De financiële perikelen bij Strombeek zijn al langer bekend, want de spelers zijn al maanden niet betaald. Maar de clubvoorzitter heeft een ander verhaal. “Iemand heeft misbruik gemaakt van onze connecties bij Voetbal Vlaanderen om die wedstrijd als forfait door te geven”, zegt voorzitter David Rombout. “Wij hebben dan ook klacht ingediend en hebben intussen het IP-adres gekregen van de persoon die zich ingelogd heeft. Daarop hebben we nu een klacht ingediend bij de politie, zodat we hem kunnen achterhalen. Dat iemand van het bestuur de club wil boycotten, gelooft ik niet. Iedereen wou er alles aan doen om kampioen te worden."