FP Halle-Gooik pakt vierde Beker van België

FP Halle-Gooik heeft opnieuw de Beker van België gewonnen. Het was in de finale een paar maten te sterk voor FT Antwerpen. Eindstand: 2-7.

FP Halle-Gooik was de uitgesproken favoriet voor de bekerfinale. In het verleden won FP Halle-Gooik de Beker van België al 3 keer en het was al snel duidelijk dat het team ook deze keer zijn zinnen had gezet op de Beker.

Aan de rust stond het al 3-1 voor FP Halle-Gooik. Dan slaagde FP Antwerpen er in om even de neus aan het venster te steken, maar lang duurde de remonte niet. FP Halle-Gooik stak een tandje bij en de wedstrijd eindigde uiteindelijk op 7-2 in het voordeel van FP Halle-Gooik.

De 7 doelpunten van Halle-Gooik waren van de voet van Patias (3), Dujacquier (2), Diogo en Leo. In totaal speelde FP Halle-Gooik al 5 keer de finale van de Beker van België, 4 keer haalde het zijn slag thuis.