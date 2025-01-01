Frankrijk wint afgetekend Nations Cup op Stephex Masters, België met Gilles Thomas tweede

Het Franse team bestond uit een nieuwe lichting jonge talenten. Nina Mallevaey (Dynastie de Beaufour) is 25, Frans kampioen, ze staat op de eerste plaats in de U25 wereldranglijst. Jeanne Sadran (Dexter de Kerglenn) is 24 en Antoine Ermann (Floyd des Pres) is ook 24.

Ermann en Mallevaey sprongen de twee manches van de Nations Cup foutloos, terwijl Sadran enkel in de tweede ronde één balk liet vallen. Slechts 5 ruiters slaagden erin om tweemaal een foutloze ronde af te werken, twee daarvan werden afgeleverd door Frankrijk.

Zege dankzij het EK

Dat zo’n jonge equipe zo overtuigend de Nations Cup won, verklaarde bondscoach Edouard Couperie door hun talent en het recente EK. “Dat was voor de drie jongeren een leerrijke ervaring. We werden er zevende en daar hebben ze veel uit geleerd. Het bewijs zagen we op de Brussels Stephex Masters. De paarden hebben de kwaliteit, de ruiters het talent en nu ook de ervaring. In deze landenprijs werden ze daarvoor beloond”, aldus Couperie.

België van de zevende naar de tweede plaats

Het Belgisch jumpingteam, dat vorige maand Europees kampioen werd, was in eigen land torenhoog favoriet voor de landenprijs, maar begon dramatisch met een uitsluiting van eerste ruiter Pieter Devos (Casual DV Z) na twee weigeringen in de driesprong. Gilles Thomas (Ermitage Kalone) en Thibeau Spits (Impress-K Van’t Kattenheye) lieten geen enkele balk vallen en laatste ruiter Gregory Wathelet (Bond Jamesbond De Hay) hield het bij één springfout op de plankenhindernis na de sloot. Daarmee stond België op de zevende plaats na de eerste ronde. In de tweede manche besloot Devos om niet meer te starten in het belang van zijn paard, liet Thomas één balk vallen op de oxer en bleven Spits en Wathelet foutloos, wat hen naar de tweede plaats bracht, op ruime afstand van Frankrijk.

“We waren ons heel goed bewust van onze status en de verwachting lag terecht hoog. Vandaag hebben we met Pieter Devos weer gezien hoe onvoorspelbaar de sport is. Onafgezien daarvan moeten we erkennen dat Frankrijk outstanding was. Zij hebben terecht gewonnen”, concludeerde Thibeau Spits.

Zijn teamgenoot Gregroy Wathelet is 45 en erkent dat België nooit eerder zo’n sterke lichting paarden en ruiters heeft. “Vandaag worden we tweede met 3 ruiters en heeft de bondscoach nog enkele heel sterke combinaties achter de hand. Dat de jongeren Gilles Thomas en Thibeau Spits onder druk en de mislukte start zo sterk presteerden, zegt veel over hun professionaliteit en maturiteit”, aldus Wathelet.