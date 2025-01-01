Frankrijk wint afgetekend Nations Cup op Stephen Masters, België met Gilles Thomas tweede
© Brussels Stephex Masters

Frankrijk wint afgetekend Nations Cup op Stephex Masters, België met Gilles Thomas tweede

Op de landenprijs tijdens de Brussels Stephex Masters is België, net als vorig jaar, tweede geworden. Frankrijk wint afgetekend met een totaal van 4 strafpunten, gevolgd door België met 9 strafpunten en Zwitserland, de winnaar van vorig jaar, met 12 strafpunten. Tot team België behoorde ook Gilles Thomas uit Meise.

Het Franse team bestond uit een nieuwe lichting jonge talenten. Nina Mallevaey (Dynastie de Beaufour) is 25, Frans kampioen, ze staat op de eerste plaats in de U25 wereldranglijst. Jeanne Sadran (Dexter de Kerglenn) is 24 en Antoine Ermann (Floyd des Pres) is ook 24.

Ermann en Mallevaey sprongen de twee manches van de Nations Cup foutloos, terwijl Sadran enkel in de tweede ronde één balk liet vallen. Slechts 5 ruiters slaagden erin om tweemaal een foutloze ronde af te werken, twee daarvan werden afgeleverd door Frankrijk.

Zege dankzij het EK

Dat zo’n jonge equipe zo overtuigend de Nations Cup won, verklaarde bondscoach Edouard Couperie door hun talent en het recente EK. “Dat was voor de drie jongeren een leerrijke ervaring. We werden er zevende en daar hebben ze veel uit geleerd. Het bewijs zagen we op de Brussels Stephex Masters. De paarden hebben de kwaliteit, de ruiters het talent en nu ook de ervaring. In deze landenprijs werden ze daarvoor beloond”, aldus Couperie.

België van de zevende naar de tweede plaats

Het Belgisch jumpingteam, dat vorige maand Europees kampioen werd, was in eigen land torenhoog favoriet voor de landenprijs, maar begon dramatisch met een uitsluiting van eerste ruiter Pieter Devos (Casual DV Z) na twee weigeringen in de driesprong. Gilles Thomas (Ermitage Kalone) en Thibeau Spits (Impress-K Van’t Kattenheye) lieten geen enkele balk vallen en laatste ruiter Gregory Wathelet (Bond Jamesbond De Hay) hield het bij één springfout op de plankenhindernis na de sloot. Daarmee stond België op de zevende plaats na de eerste ronde. In de tweede manche besloot Devos om niet meer te starten in het belang van zijn paard, liet Thomas één balk vallen op de oxer en bleven Spits en Wathelet foutloos, wat hen naar de tweede plaats bracht, op ruime afstand van Frankrijk.

“We waren ons heel goed bewust van onze status en de verwachting lag terecht hoog. Vandaag hebben we met Pieter Devos weer gezien hoe onvoorspelbaar de sport is. Onafgezien daarvan moeten we erkennen dat Frankrijk outstanding was. Zij hebben terecht gewonnen”, concludeerde Thibeau Spits.

Zijn teamgenoot Gregroy Wathelet is 45 en erkent dat België nooit eerder zo’n sterke lichting paarden en ruiters heeft. “Vandaag worden we tweede met 3 ruiters en heeft de bondscoach nog enkele heel sterke combinaties achter de hand. Dat de jongeren Gilles Thomas en Thibeau Spits onder druk en de mislukte start zo sterk presteerden, zegt veel over hun professionaliteit en maturiteit”, aldus Wathelet.

Frankrijk wint afgetekend Nations Cup op Stephen Masters, België met Gilles Thomas tweede
© Brussels Stephex Masters

Meest bekeken

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen
Samenleving

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen: “We zien de piloten in hun cockpit zitten!”

Bouw van twee fietstunnels start in Asse
Mobiliteit

Bouw van twee fietstunnels start in Asse: “Werken duren 2,5 jaar”

vrij 29 aug
Halle zoekt gemachtigd opzichters
Mobiliteit

Halle zoekt gemachtigd opzichters: “Nu zijn er maar twee”

Onkruid woekert op begraafplaats van Vilvoorde: “Soms metershoog”
Groen
Samenleving

Onkruid woekert op begraafplaats van Vilvoorde: “Soms metershoog”

Politiek

Willy Segers geeft burgemeesterssjerp van Dilbeek door: "Het is tijd voor de volgende generatie"

don 28 aug

Meer nieuws uit de regio

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken
Sport

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken: “Economische en sportieve krachttoer”

Oppositiepartij Groen+Vooruit vreest voor bomensterfte tijdens aanleg fietspad in Meise, maar meerderheid weerlegt
Groen
Politiek

Oppositiepartij Groen+Vooruit vreest voor bomensterfte tijdens aanleg fietspad in Grimbergen, maar meerderheid weerlegt

woe 27 aug
Ikebana in Plantentuin Meise
Groen
Cultuur

Ikebana in Plantentuin Meise: "Japans bloemschikken staat voor de schoonheid van eenvoud"

vrij 15 aug
Mobiliteit

A12 morgen dicht voor plaatsing fietsbrug over rotonde Dikke Linde: “Deel van nieuwe stadsboulevard”

maa 11 aug
Aanleg kunstgrasveld KFC Meise
Sport

Nieuw kunstgrasveld KFC Meise moet begin september klaar zijn

zat 9 aug