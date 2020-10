Fusieclub Leeuw-Brucom: "Gezondheid gaat nu even voor op competitiesport"

De tweede verplichte coronabreak leidt tot gemengde gevoelens bij SK Leeuw-Brucom. De nieuwe fusieclub kende namelijk - tegen alle verwachtingen in - een ongelooflijk goede competitiestart met 13 op 15. Maar gezondheid gaat boven alles, beseffen ze ook in Sint-Pieters-Leeuw. “Je merkt ook bij andere ploegen. Ons voetbal ligt weer stil, de kopjes gaan naar beneden. De motivatie gaat een beetje weg", vertelt aanvoerder Stefan Berth. "Jongens zijn teleurgesteld en terecht. Maar langs de andere kant denk ik dat we ook aan de ouderen, de kwetsbare in onze samenleving moeten denken. Dat is nu even belangrijker.” Op infrastructureel gebied komt de pauze voor de fusieclub niet slecht uit. Binnen 6 weken zou op de site in Leeuw de splinternieuwe kunstgrasmat er moeten liggen. Hopelijk kan er tegen dan weer volop gevoetbald worden.

RINGtv Sport trok naar een training van de nieuwe fusieclub. Het verslag zie je vanavond vanaf 18u.