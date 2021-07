Geen triatlon, maar wel zwemloop en nature run in Vilvoorde

In 8 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde heeft al minstens 90% van de volwassenen een eerste prik gehad. Daarmee ligt de vaccinatiegraad in onze regio lager dan elders in Vlaanderen. Vooral de Vlaamse Rand hinkt achterop. Uit cijfers van Vaccinet blijkt dat Drogenbos met iets meer dan 70% de...