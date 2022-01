Gemeente gooit FC Machelen van Bosveldsite na zoveelste incident: “Voor ons stopt het hier”

Vierdeprovincialer FC Machelen wordt door de gemeente van de sportvelden aan de Bosveldsite gegooid. Aanleiding is een zoveelste incident tijdens de match zondag tegen de OHR Huldenberg. Een speler van Huldenberg kreeg een klap tegen het strottenhoofd, verloren even het bewustzijn, en moest zelfs naar het ziekenhuis worden overgebracht. De wedstrijd werd na het incident meteen gestaakt.

De Bosveldsite was zondagmiddag het toneel van weinig fraais. “Rond de twintigste minuut verloor een speler van FC Machelen volledig zijn zelfbeheersing”, zegt trainer Sven Engelbosch van Huldenberg. “Hij deelde een krachtige duw richting de borst- en keelstreek, waardoor onze speler achteruit viel. Die bleef liggen en verloor zelfs even het bewustzijn.” Het slachtoffer, een jongen van 18 jaar, werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Gelukkig gaat het intussen beter met het slachtoffer. De jongen zou het ziekenhuis na verschillende controles mogen verlaten. Het is niet de eerste keer dat de nog jonge club FC Machelen in opspraak komt. Zo gaven ze de reservaties voor de huur van het kunstgrasveld meermaals niet door. Eind november werd er dan gevochten tijdens een wedstrijd waarbij supporters in de kleedkamers zijn gedrongen. Daarna liep ook een uitwedstrijd helemaal uit de hand. Het voorval van afgelopen weekend is er voor de gemeente het incident te veel.

“We voelen ons als gemeentebestuur voor een stuk ook verantwoordelijk. Het geeft onze gemeente een slechte naam”, zegt schepen van Sport Peter Roose. “Het was hun laatste match op onze velden. Er zullen ook geen trainingen meer mogen plaatsvinden en dat geldt zowel voor de jeugdploegen, de dames als het eerste elftal. Als ze desgevallend toch opdagen gaan we de politie laten tussenbeide komen. Voor ons stopt het hier.”

De beheerder van sportinfrastructuur is evenwel niet de gemeente Machelen maar intercommunale Farys. Zij zullen dus de uitzetting moeten doen. Bij FC Machelen is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar. OHR Huldenberg diende intussen een klacht in bij Voetbal Vlaanderen. Ook het slachtoffer en zijn ouders dienden een klacht in.