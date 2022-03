Gemeentebestuur weert FC Machelen van Bosveldsite

Vorig weekend speelde FC Machelen op het veld van Olympia Wijgmaal een thuismatch tegen KCS Machelen. Op de Bosveldsite is FC Machelen niet meer welkom omdat de club misbruik maakte van het reserveringssysteem en omdat er verschillende ernstige incidenten plaatsvonden op het veld. Machelen kon vorig weekend wel op de terreinen van Wijgmaal terecht omdat het geen inbreuken pleegde op Leuvens grondgebied. De stad Leuven is eigenaar van de velden van Olympia. Nu het Leuvens schepencollege op de hoogte is van de streken van de probleemclub zal het vrijdag beslissen of FC Machelen nog welkom is. Volgende zaterdag speelt Machelen uit op Incad Diegem en die ploeg speelt op de Bosveldsite. Intercommunale Farys, de beheerder van de sportinfrastructuur, en het gemeentebestuur verbieden de partij. “Vandaag vertrekt er nog een aangetekend schrijven naar FC Machelen met de boodschap dat zij niet welkom zijn op de site, ook niet als bezoekende ploeg”, zegt Machels schepen van Sport Peter Roose. “Er zullen zaterdagnamiddag twee ambtenaren van de gemeente aanwezig zijn, die de toegang zullen ontzeggen. Ook de politiezone Vima zal in de buurt zijn.”