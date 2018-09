Gemiste kans voor SK Londerzeel

In tweede amateurklasse wil Londerzeel het bleke vorige seizoen doorspoelen en beter presteren. Londerzeel speelde op de eerste speeldag gelijk op Eppegem, vandaag tegen Ronse bleef het 0-0.

Londerzeel werkt met een kleiner budget waardoor héél wat spelers vertrokken zijn, onder wie kapitein Stoclet en topschutter Van Eyk. Maar Londerzeel start gemotiveerd aan de match. Scoren lukt echter niet in de eerste helft. Ook Ronse vindt de netten niet. In de tweede helft kan Londerzeel een paar keer gevaarlijk counteren. Alhoul krijgt een enorme kans, maar hij mist. Londerzeel verdient een doelpunt, maar toch blijft het 0-0. De thuisploeg moet vrede nemen met een gelijkspel. Maar er zat meer in.