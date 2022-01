Gooik verliest vijfsetter tegen Vlamertinge

Govok Gooik staat vijfde in de stand. Al is dat een vertekend beeld. Door coronagevallen in het eigen team en bij de tegenstanders werden drie matchen uitgesteld. De Pajotten verloren dit seizoen het minste wedstrijden van de reeks en boekten zeven overwinningen op rij. Dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren, bewees de eerste set. Die ging gelijk op tot 19-19. Maar de dames van Gooik wisten toch het verschil te maken en trokken met 25-21 de set naar zich toe. In de tweede set liep de thuisploeg snel uit en stoomde ze door naar 25-12 setwinst. In set drie keerden de kansen en bood Vlamertinge wel weerwerk. De bezoekers trokken aan het langste eind met 22-25. En ook set vier was voor de dames van Vlamertinge (21-25). De vijfde set moest dus de beslissing brengen. Door het wedstrijdverloop konden vooral de West-Vlamingen vertrouwen tanken. Ze liepen eerst uit tot 8-12. Nog even leek de thuisploeg de situatie te kunnen keren, wanneer ze terugkwamen tot 11-12. Maar de situatie volledig rechtzetten lukte niet. Vlamertinge haalde ook de vijfde set binnen met 12-15 en won zo de wedstrijd met 2-3.

“Het is wel balen", reageerde Camille Lippens, aanvoerder van Govok Gooik na de match. « We hebben het ook een beetje zelf uit handen gegeven. De eerste twee sets waren we heel goed begonnen. We vochten voor elke bal. Dan maakten we meer opslagmissers dan normaal. Dat heeft ons op het einde genekt. » Ondanks het verlies stijgt Govok Gooik wel een plaats en staat het vierde. De Pajotten tellen vier punten minder dan de leider uit Ternat.