GP Oetingen krijgt promotie

Ieder jaar organiseert wielerclub Gooik Sportief de Grote Prijs Oetingen. De wielerwedstrijd voor vrouwen krijgt van de UCI promotie. Vanaf volgend jaar is het een ProSeries-koers.

"Wij zijn met Gooik Sportief meer dan trots om deze vaste waarde op de wielerkalender voor vrouwen opnieuw naar een hoger niveau te tillen," zegt koersdirecteur Ine Beyen.

"We vroegen en kregen een opwaardering," zegt Steven Christiaens van Gooik Sportief. "Enkel de wereldbekerkoersen staan hier nog boven. Zo zullen we nog meer internationale toppers mogen verwelkomen."

In november beslist de UCI of de GP Oetingen op 12 maart dan wel op 16 maart 2025 zal doorgaan. De startplaats en finish liggen wel al vast. De wielrensters zullen vertrekken in Sint-Pieters-Leeuw en finishen in Oetingen.