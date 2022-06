Greg Vanderidt nieuwe trainer van Racing Mechelen

Greg Vanderidt wordt de nieuwe trainer van Racing Mechelen. De Antwerpse club werd afgelopen seizoen kampioen in derde nationale. Voor Vanderidt is het zijn eerste trainersjob na zijn passage op het hoogste niveau, bij Beerschot.

Greg Vanderidt is 51 jaar, woont in Eppegem, en bracht hij in het verleden Katelijne van 3de naar 1ste provinciale. Een kunststukje dat hij herhaalde door Eppegem van 1ste provinciale naar 2de nationale te brengen. Daarna ging hij aan de slag bij Rupel Boom, waar hij vorig seizoen werd weggehaald door Beerschot. Hij werd eerst assistent-trainer, maar heeft er na het ontslag van Javier Torrente tien wedstrijden als hoofdtrainer voor zijn rekening genomen.

“Dat ik proftrainer was is een ervaring die niemand mij nog kan afnemen. Dat had ik bij het begin van mijn trainersloopbaan niet voor mogelijk gehouden. Ik heb verschillende aanbiedingen gekregen, ook uit het buitenland, maar heb met mijn gevoel en verstand voor Racing Mechelen gekozen”, aldus Vanderidt op de website van zijn nieuwe club. “Ik heb een gezin en wil opnieuw werk met voetbal combineren. En ik woon in Eppegem, op amper tien minuten van het stadion.”