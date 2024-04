Grimbergse Haïke De Vlieger blikt terug op geslaagde deelname Marathon Des Sables

Kinderpsychiater Haïke De Vlieger uit Humbeek is 52 en bracht één van de zwaarste loopwedstrijden van de wereld tot een goed einde: de Marathon Des Sables. Haïke liep in zes dagen ruim 250 km door de woestijn in Zuid-Marokko. Ze zamelde met haar prestatie bijna 4000 euro in voor armoedeorganisatie vzw Born in Africa.