Groots indoor skatepark in Hofstade geopend

“Investeren in sportkwaliteit betekent ook investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur”, zegt Weys. “We hebben in Vlaanderen veel skatetalent, dat we willen voeden door hen de juiste faciliteiten aan te bieden. Het nieuwe skatepark in Hofstade wordt een kweekvijver voor talent en hét centrum voor iedereen die naar hartenlust wil skaten”.

Skatesport in opmars

De skatesport is aan een opmars bezig in Vlaanderen. In 2019 telde Skate Vlaanderen slechts 2 clubs met samen 134 leden. Vandaag zijn er al 14 clubs (x7) met in totaal 1512 leden (x11). Met onder andere Lore Bruggeman en Noah De Jaegher heeft Vlaanderen ook skatetalent in huis dat kan aantreden op grote toernooien én op de Olympische Spelen. Tot nu toe moesten onze topskaters echter vaak gaan trainen in het buitenland. In eigen land misten zij vaak de juiste skate-infrastructuur om zich voor te bereiden op internationale wedstrijden.

Camerasysteem

Vlaanderen investeerde € 3,3 miljoen om een oud zwembad om te toveren in een skateparadijs met zowel een recreatief parcours waar zelfs beginnende skaters terecht kunnen als ook een parcours op maat van topsporters die zich voorbereiden op toernooien. Het nieuwe skatepark is 1550 m² groot en telt tal van obstakels, die ook makkelijk aangepast kunnen worden op maat van het niveau van de aanwezige skaters. De nieuwe infrastructuur werd bovendien uitgerust met een speciaal camerasysteem waarmee trainers snel en efficiënt videoanalyses kunnen doen. Het nieuwe skatepark wordt dan ook het epicentrum van de voorbereidingen in aanloop naar de Olympische Spelen die volgend jaar in Parijs plaatsvinden.

Reactie Lore Bruggeman

Olympisch atlete Lore Bruggeman is dolblij met de nieuwe infrastructuur. “Een overdekt skatepark als dit in Vlaanderen is super. Ik ben heel dankbaar dat ik me nu in topcondities kan voorbereiden voor mijn weg naar de Olympische Spelen. Ook voor beloftevolle jongeren is dit de beste ondersteuning die ze kunnen krijgen om progressie te maken en veel te kunnen trainen in eigen land.”

Hofstade als ideale locatie

De keuze voor Hofstade was niet toevallig. Hofstade is een centraal punt in het Vlaams sportlandschap en vlot bereikbaar met de wagen en met het openbaar vervoer. Het nabij gelegen domein van Sport Vlaanderen biedt ook tal van andere sportaccommodatie en de mogelijkheid om te overnachten in een groene ‘sportoase’. Het skatepark zal worden uitgebaat door Get Insane, een toonaangevende speler in de wereld van Urban Sports die bovendien gevestigd is in Zemst.