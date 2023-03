Grootste paardenpiste van Europa geopend in Ternat: “Weelde voor paard en ruiter”

In Ternat is vandaag de grootste paardenpiste van Europa geopend. Die bevindt zich op het domein van Christophe Vanderhasselt, zelf topruiter en eigenaar van het internationaal gerenommeerde trainingscentrum Sportstal Vanderhasselt.

De voorbije winter zakten 12.000 paarden af naar Sportstal Vanderhasselt om te trainen. Dat kunnen ruiters en amazones daar nu op de grootste paardenpiste van Europa. De piste is 85 meter lang en 50 meter breed. De totale kostprijs bedraagt zo’n vier miljoen euro. Sport Vlaanderen investeert zo’n 1,2 miljoen euro in de hal. “De investering maakt deel uit van onze investeringen in topsportinfrastructuur. De sportelite omringen we massaal met mensen en middelen. Dankzij die focus hopen we te schitteren op de internationale tornooien en de Olympische Spelen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

België is al decennia een toonaangevend land als het aankomt op paardensport. Het topsportcentrum in Ternat is daar een nieuw voorbeeld van. “Het is een weelde voor ruiters en paarden”, klinkt het bij Sportstal Vanderhasselt. “Met dit centrum kunnen we doorstroom van de fokkerij naar topsport garanderen, en leggen we de focus op de opleiding van de sportpaarden.”