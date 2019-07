Halle in 2020 startplaats BK Wielrennen

Na de Ronde van Frankrijk hebben de wielerliefhebbers opnieuw iets om naar uit te kijken. Het gerucht hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook officieel bevestigd: De stad Halle wordt volgend jaar de startplaats van het BK Wielrennen. De aankomst ligt in het West-Vlaamse Anzegem.

Gisteren werd in het West-Vlaamse Anzegem de officiële overeenkomst getekend tussen alle partners die volgend jaar het Belgisch Kampioenschap organiseren. De stad Halle trekt samen met STARTComité Halle-Ingooigem alles uit de kast voor de verwelkoming van de wielerliefhebbers en supporters. Zo wordt er onder meer gesleuteld aan een verwelkoming van de renners op een groot podium.

De rennersdorpen met alle ploegbussen, materiaalstands en warming-up zones zullen zich ook in het centrum van Halle bevinden, vlakbij de start. Het parcours zal grotendeels dat van de wedstrijd Halle-Ingooigem volgen, met hier en daar enkele afwijkingen. Zo krijgen de renners zo goed als zeker de Muur van Geraardsbergen voorgeschoteld.

Ook aan de plaatselijke ronden in Anzegem is licht gesleuteld om de spanning in de finale te verhogen. Het is trouwens de eerste keer in de geschiedenis dat het BK deels een rit in lijn wordt. Tot nu toe werd een BK enkel gereden in lokale ronden rondom eenzelfde start- en aankomstplaats.

Omdat aan het BK alle Belgische renners verplicht zijn om deel te nemen, worden alle grote namen waaronder Wout Van Aert, Greg Van Aevermaet, Remco Evenepoel en Philippe Gilbert aan de start verwacht.