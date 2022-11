De stad Halle wordt in 2024 de startplaats van het wereldkampioenschap gravel. Die discipline combineert wegwielrennen met veldrijden. Het parcours bestaat voor een groot deel uit grindwegen, zoals je die misschien kent van de Italiaanse wedstrijd Strade Bianche. Tijdens het WK Gravel zal het peloton door de Brabantse Wouden trekken. Via het Hallerbos doorkruisen de renners het Zoniënwoud en Meerdaalwoud om aan te komen in Leuven.

Het Hallerbos wordt in oktober 2024 samen met het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud het decor van het WK Gravel. Via een lus rond Halle trekt het peloton richting de Brabantse Wouden, waar een parcours wacht dat voor 70 procent uit offroad-wegen zal bestaan. Het exacte parcours wordt nog uitgetekend in overleg met het Agentschap Natuur en Bos. Het WK Gravel werd dit jaar voor het eerst georganiseerd in de Italiaanse Venetoregio. De Belgische profwielrenner Gianni Vermeersch won er na een monsterontsnapping. Renners kunnen zich kwalificeren via wedstrijden over heel de wereld. Het unieke aan het WK Gravel is dat de amateur-wielrenners er samen aan de start staan met de absolute wereldtop uit meerdere fietsdisciplines.