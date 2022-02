Halle-Gooik blijft ongenaakbaar in competitie

De partij start gesloten totdat nieuwkomer Keko de 0-1 in doel devieert. Even later is het Tomic, de voorbije weken in goeden doen, die in twee keer de doelman van Herentals verschalkt. Voor de rust knalt Vrancken de aansluitingstreffer tegen de touwen, maar na de rust is het opnieuw Tomic, Edu en kapitein Grello die met twee doelpunten de 2-6 eindstand op het bord zet. Halle-Gooik kan met 42 op 42 in de competitie een perfect rapport voorleggen. Vrijdag trekt het naar Malle-Beerse voor de kwartfinale in de Beker van België.