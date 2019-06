Halle-Gooik haalt opnieuw Champions League-ronde naar De Bres

Halle-Gooik mag voor het tweede jaar op rij een Main Round in de Champions League organiseren. De organisatie die de landskampioen in het futsal op poten zette maakte blijkbaar indruk op de UEFA.

"We did it again!" - Met die woorden maakte Halle-Gooik het nieuws vandaag zelf bekend. De Main Round in De Bres wordt afgewerkt van 8 tot en met 13 oktober. De loting vindt op 4 juli plaats in Genève.