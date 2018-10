Halle-Gooik moet hoofd buigen voor Barcelona

Futsal Project Halle Gooik speelde gisteren in de eigen Bres de laatste van drie partijen in de main round van de Champions League tegen Barcelona. Omdat Halle-Gooik donderdag KB United uit Parijs klopte, waren de Pajotten zeker van een plaats bij de eerste drie van de poule en dus kwalificatie voor de volgende ronde.

Barcelona is ook in het futsal een iconische club. Iedereen keek dan ook uit naar de partij van gisterenavond. Omdat Halle-Gooik sowieso geplaatst was voor de volgende ronde, kon het bevrijd spelen.

FC Barcelona startte verschroeiend aan de partij. Na vier minuten was het al raak dankzij Esquardinha. Nog geen minuut stond het na een droge knal 2-0 van diezelfde Esquardinha. Het snelle tempo van de Catalanen deed Halle-Gooik naar adem happen.

Sterspeler Ferrao maakte er in een mum van tijd 3-0 van. En na nog een demonstratie van Barca zette uitblinker Esquardinha de 4-0 op het bord. Net voor de rust kon Halle-Gooik nog scoren. Diogo ontfutselde de bal van Serrano en knalde staalhard via de paal de 4-1 binnen.

In de tweede helft probeerde Halle-Gooik zich te herpakken. De thuisploeg krijgt een strafschop na een fout van Ferrao. Grello schoot voor Halle-Gooik de 4-2 tegen de netten. De Pajotten waren nadien even de evenknie van Barcelona. Via Patias werd het zowaar 4-3. Maar verder liet Barcelona het niet komen. Aicardo knalde van ver de 5-3 op het bord. Xuxa liet nadien een houdbare bal van Ferrao door zijn handen glippen: 6-3 en meteen ook de doodsteek voor de Pajotten. Adolfo strafte tot slot nog het gebruik van de vliegende keeper af en deponeerde de bal in het lege doel: 7-3. “Ik denk dat we veel te veel respect hadden voor Barcelona”, reageerde Halle-Gooik-manager Lieven Baert achteraf. “We waren veel te braaf in de eerste helft en toonden veel te weinig intensiteit. Ik ben blij dat we de tweede helft wel die maturiteit en inzet getoond hebben en dan kwamen we wel dichterbij. Maar Barcelona, dat zijn 14 topspelers, gewoon te sterk.”

