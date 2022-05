Halle-Gooik plaatst zich voor finale playoffs

Halle-Gooik heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van de playoffs. In de terugwedstrijd van de halve finale klopte het Herentals met 6-0. De heenwedstrijd wonnen de Pajotten al met 4-7. Bij winst in de playoffs tegen Antwerpen is Halle-Gooik voor de zesde keer landskampioen in het futsal.

In de eerste confrontatie bood Herentals heel wat weerwerk, in de terugwedstrijd was dat veel minder het geval. Tomic, de man van de playoffs, zette al snel de 1-0 op het bord. Net voor rust zette diezelfde Tomic de 2-0 op het bord via een tienmeter. Na de rust drukte Halle-Gooik door. De Bail maakte er 3-0 van, Grello zette een handvol seconden later de 4-0 op het bord. Keko en De Bail zette de 6-0 eindstand op het bord.

In de finale neemt Halle-Gooik het op tegen Antwerpen. Nu vrijdag trekken de Pajotten naar Anderlecht, volgende week vrijdag staat de terugwedstrijd gepland. Bij winst kan Halle-Gooik zijn zesde landstitel nemen. Het zou een mooi afscheidscadeau zijn voor Halle en De Bres. De club speelt vanaf volgend seizoen onder de naam RSCA Futsal in de vernieuwde Belleheide in Roosdaal.