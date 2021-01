Halle-Gooik: "Seizoen moet correct afgehandeld worden"

Er rolt dit seizoen geen bal meer in de hoogste Belgische futsalcompetitie. Voor Halle-Gooik zijn de gevolgen enorm. "We hadden niet verwacht dat we ook zouden moeten stoppen", zegt algemeen manager Lieven Baert. "Er was een akkoord onder alle clubs om door te spelen, rekening houdend met een streng protocol."

Halle-Gooik zal door het coronavirus net als vorig seizoen geen landskampioen worden. De competitie is stopgezet. De club vraagt zich af wie het Europees ticket toekomt. "Voor de toekomst van Halle-Gooik is dat levensbelangrijk. Dat is een gigantisch verschil in sponsoring, maar ook naar onze spelers. Waarom kunnen we topspelers halen? Dat is omdat ze Europees kunnen spelen hier in België", zegt algemeen manager Lieven Baert.

De club wil dan ook dat het seizoen correct afgehandeld wordt."Als ze dezelfde regeling als vorig seizoen hanteren, komt dat Europees ticket ons toe", verduidelijkt algemeen manager Lieven Baert. "Als ze met een coëfficiënt werken op basis van meerdere seizoenen, is het ticket eveneens voor Halle-Gooik. Maar er wordt ook gefluisterd dat het Europees ticket beslecht zal worden in een soort van play-offs die in augustus zou moeten plaatsvinden."

Dat Europees ticket is belangrijk voor de financiën van de club en om buitenlandse toppers aan te trekken. Ook voor de huidige kern zoekt Halle-Gooik oplossingen. "We gaan hen de komende maanden proberen uit te lenen aan clubs waar de competitie nog niet is stopgezet. Zo blijven ze in het ritme en verdienen ze wat. Je mag niet vergeten dat het hier om profspelers gaat. Op dit moment zijn ze allemaal technisch werkloos", aldus Baert.

Volgens de club is er veel interesse in de spelers. Tien van de twaalf kernspelers zouden tijdelijk in het buitenland terecht kunnen. "We hebben topspelers in de rangen, dus uiteraard is er dan interesse. Het is een win-winsituatie, maar wel met één grote voorwaarde: op 1 juli moeten ze terug in Halle zijn"; besluit Baert.