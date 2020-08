Halle-Gooik trapt seizoen op gang

Morgen start opnieuw het profvoetbal in ons land. En ook in het futsal zitten ze niet stil. In de Bres startte FP Halle-Gooik deze week met zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na een horrorjaar vol sportieve tegenslagen en het vroegtijdig stopzetten van de competitie door coronacrisis, hoopt de club dit seizoen weer met de successen van de voorbije jaren aan te knopen.

Vanavond speelt Halle-Gooik zijn eerste wedstrijd tegen het Waalse Auvelais. Door de coronacrisis lag de nationale futsalcompetitie maandenlang stil. De crisis hakte niet enkel sportief, maar ook financieel in op de Halse club. “Ik denk dat we een derde van onze totale budget verliezen. Heel veel bedrijven hebben het moeilijk gehad en het eerste wat sneuvelt is sponsoring”, zegt sportief manager Lieven Baert. “Het gaat om zo’n 250.000 euro. Ik hoop dat we dit op twee jaar tijd kunnen goedmaken. Maar dan moeten we wel normaal kunnen spelen.”

Voor het eerst in zes seizoenen speelt Halle-Gooik geen Europees. Toch kon het enkele toppers overtuigen om naar de Bres af te zakken. Onder hen de Portugese doelman Cristiano en de Braziliaanse topspits Jonas. Zij moeten de ambitie van de Pajotten mee waarmaken: titel en beker pakken.

“Met Jonas Pinto hebben we een verrassing binnengehaald. Hij zat bij de beste ploeg van Italië, maar ook daar heeft de crisis toegeslagen. Hij besloot te vertrekken. We hebben moeten zoeken naar budget, want eigenlijk gingen we die transfer niet doen. Maar als je een tovenaar kunt halen moet je dat gewoon doen", besluit Baert.