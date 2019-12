Halle-Gooik versterkt zich met Servisch toptalent

Lazarevic komt over van de Bosnische kampioen Mostar. Met die ploeg speelde Lazarevic dit seizoen de Elite Round van de Champions League in De Bres. "Jovan geldt als één van de grootste talenten in Europa. We wensen hem alle succes bij onze club en zijn ervan overtuigd dat hij een grote toegevoegde waarde zal hebben. We zijn trots dat we hem naar Halle kunnen halen", zegt Halle-Gooik.