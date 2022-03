Halle-Gooik wordt RSCA Futsal

Halle-Gooik en RSC Anderlecht worden één ploeg. Beide ploegen starten samen een nieuw en ambitieus verhaal. De club zal vanaf volgend seizoen spelen in de nog te bouwen topsporthal Belleheide in Roosdaal. "Ons hart kleurde altijd al paars-wit. Het is een voorrecht om nu deel uit te maken van deze fantastische club en samen nieuwe successen waar te maken", zegt Lieven Baert, manager van Halle-Gooik.

Halle-Gooik en RSC Anderlecht bundelen de krachten. De huidige leider in de hoogste futsalklasse zal vanaf volgend seizoen aantreden als RSCA Futsal. “Futsal is een discipline in volle commerciële ontwikkeling. Met RSCA Futsal staat nu een club in de steigers die het opleiden van talent vooropstelt, de sport in België naar een volgend niveau wil stuwen en de Europese top wil ambiëren”, zegt Peter Verbeke, CEO van RSC Anderlecht.

Halle-Gooik werd de voorbije seizoenen vijf keer kampioen, pakte vier bekers en drie Supercups. De thuishaven van RSCA Futsal wordt de gloednieuwe topsporthal Belleheide in Roosdaal. Het sportcentrum zal aan alle Europese normen voldoen voor 1.100 supporters per wedstrijd. Het complex wordt begin augustus ingehuldigd door een fantastische galawedstrijd tegen Europese topclub Benfica Lissabon.

“Ondanks onze jarenlange status als nummer één botste het project stilaan tegen een aantal limieten. De verhuis naar de gloednieuwe infrastructuur en de samenwerking met de recordkampioen is de doorstart van een nieuw en ambitieus hoofdstuk", zegt Lieven Baert, manager van Halle-Gooik. "Deze samenwerking is de bekroning van een jarenlange groei van de club. We kunnen ons geen betere partner voorstellen om deze nieuwe stap te zetten dan RSC Anderlecht", vult voorzitter Martin Baert aan.