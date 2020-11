Hallenaar loopt twee marathons voor het goede doel

Renier Vanhaerents uit Halle loopt dezer dagen zo’n 5 keer per week tussen 10 en 20 km. Zo stoomt hij zich klaar voor zaterdag 12 december. Die dag wil hij twee marathons of 84 kilometer lopen. “Ik heb in 2005 de 20 km door Brussel gelopen, ook ten voordele van Born in Africa”, vertelt Renier. “Ik dacht, 15 jaar later het mag wel wat meer zijn. Vrienden hebben me dat uitgedaagd en blijkbaar was een marathon niet spectaculair genoeg”, lacht Renier.

De vzw Born in Africa helpt kinderen in de townships van de stad Plettenberg in Zuid-Afrika. Door corona moeten kinderen ook daar online les volgen. “Dat is ginder helemaal niet evident. Ze hebben geen toegang tot een laptop of een computer, laat staan internet. Dat greep me aan en zo ben ik op het idee gekomen om Born in Africa daarin te ondersteunen.” Intussen heeft Renier 5000 euro ingezameld via sponsoring. Maar dat mag natuurlijk nog meer worden. Meer info vind je op www.renier.run.