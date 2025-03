Halse Daltons nemen met 5 teams deel aan de 100km-run voor Kom Op Tegen Kanker: "Kanker raakt iedereen"

Gisteren vond in De Schorre in Boom de 100km-run voor Kom Op Tegen Kanker plaats. Met meer dan 1000 teams aan de start was het een recordeditie. Het loopevent leverde meer dan 2 miljoen 800.000 euro op. Met 5 teams deden de Halse Daltons 25.000 euro in de pot. Het geld dat ingezameld wordt, gaat naar kankeronderzoek waarin de farmaceutische industrie niet is geïnteresseerd, omdat de groep mensen voor wie het kan dienen, te klein is. Hier een sfeerverslag.