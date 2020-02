Hamerslingeraarster Vanessa Sterckendries lonkt naar Tokio

Een fenomeen. Zo mag je Vanessa Sterckendries van atletiekclub Olympic Essenbeek Halle noemen. De atlete is 24 jaar jong en Belgisch recordhoudster in het hamerslingeren. In eigen land blaast ze alle tegenstand weg, dus liggen haar ambities op internationaal vlak: de Olympische Spelen in Tokio en het Europees kampioenschap in Parijs.

Vanessa woont in Herent, werkt in een school in Zaventem en is aangesloten bij Olympic Essenbeek Halle. Vorig jaar stelde ze haar eigen Belgisch record in het hamerslingeren scherper: 67 meter en 78 centimeter. De tweede beste Belgische gooit momenteel - hou je vast - tien meter minder ver dan Vanessa.

“Het is een grote droom om mij te kwalificeren voor de Olympische Spelen”, zegt Vanessa. “Ik sta momenteel 45ste, maar de top-32 is mogelijk. Een plaats daarin is noodzakelijk om naar Tokio te gaan. Om te klimmen in de rangschikking moet ik tussen april en juni deelnemen aan tal van tornooien in Europa deelnemen.”

Naast de Spelen in Tokio, heeft Vanessa nog een tweede doel dit jaar: deelnemen aan het Europees kampioenschap atletiek eind augustus in Parijs.