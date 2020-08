Hekelgemse voetballertjes krijgen training van jeugdopleiders Valencia

Normaal was het de bedoeling dat Spaanse jeugdtrainers van Valencia naar Hekelgem afzakten, maar door het coronavirus was dat niet mogelijk. Zij werden vervangen door Nederlandse trainers die in opdracht van Valencia voetbalkampen organiseren in België en Nederland. Valencia doet dat al sinds 2011, vanaf dit jaar mag Eendracht Hekelgem zich één van de weinige Belgische partnerclubs noemen van de Spaanse club.

Valencia staat bekend om zijn goede opleiding met David Silva, Isco, Carlos Soler, Ferran Torres en José Gayà als belangrijke exponenten uit het internationale voetbal van vandaag. Alle deelnemers aan het voetbalkamp maken kans op een voetbalreis naar Valencia. Tijdens die reis kunnen ze onder meer trainen in het jeugdcomplex van Los Che, een wedstrijd en training bijwonen van de eerste ploeg van Valencia en een rondleiding krijgen in het Estadio Mestalla.