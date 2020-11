Hoe gaat G-Sport Pajottenland om met de coronamaatregelen? (deel 2)

Vorige week zag je in dit magazine hoe G-voetballers omgaan met deze vreemde coronaperiode en met het wegvallen van hun sport, hun uitlaatklep bij uitstek? Deze week trekken we opnieuw naar de G-sporters in het Pajottenland, want niet alleen voetballers, maar ook atleten en badmintonners missen sportieve doelen.

Opwarmingsoefeningen met een trainer op anderhalve meter afstand. Die afstand is voor G-sporters in een individuele sporttak zoals atletiek een doorn in het oog. “Ik vind het eigenlijk zeer moeilijk om tijdens de corona te komen sporten. Ik heb echt nood aan contact op training”, zegt Wesley Vercaigne. Zijn trainster Anke De Keukeleire knikt vanop afstand instemmend. “Veel van onze atleten hebben nood aan een knuffel of een extra aanmoediging. Een deel van onze training focust zich op het sociale aspect van sport.”

Even verderop in sporthal De Koornmolen hebben ook badmintonster Sarah en haar coach Tina het moeilijk met de afstandsregel. En dan is er nog de afgelasting van de Special Olympics, zeg maar de Olympische Spelen voor G-sporters, waarvan ook ieder land een eigen nationale editie heeft. Zowel de nationale Spelen als de Wereldspelen gaan niet door.

“We werken een volledig jaar toe naar die wedstrijden, maar alles is afgelast. De G-sporters hebben eigenlijk geen doel meer en dat is best jammer. Ze kijken daar altijd naar uit”, zegt Tina Bogaert van de Smashing Pluimkes Gooik. “Voor veel G-sporters zijn de Special Olympics hét evenement bij uitstek om ervaring op te doen en zich te tonen aan het grote publiek.”



Een uitgebreid verslag zie je vanavond vanaf 18 uur in een nieuwe aflevering van RINGtv Sport.