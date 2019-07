Houtem geniet van 76ste Mosselkoers

Tour of geen Tour, in het Vilvoordse gehucht Houtem werd vandaag voor de 76ste keer de Grote Prijs voor elite en pofs van wielerclub Sport voor Allen gereden. In de volksmond wordt ze 'De Mosselkoers' genoemd omdat er tijdens de koers traditiegetrouw sappige mosselen worden geserveerd.

De wielerwedstrijd in Houtem is de laatste echte kermiskoers die in onze regio nog wordt georganiseerd. Klokslag twee uur vanmiddag startten 111 renners voor 18 plaatselijke ronden door Houtem en Peutie, samen goed voor zo'n 163 kilometer. Intussen genieten de toeschouwers van hun portie mosselen.

"Eerlijk gezegd, ik kom voor de wielerwedstrijd. Mijn kleinzoon rijdt mee, maar hij is in de tweede ronde gevallen. De mosselen? Die zijn héél lekker. Of het Zeeuwse zijn? Ik denk het wel."

Er was even twijfel of er nog wel een 76ste editie zou komen van de Mosselkoers. De kosten lopen hoog op, de veiligheidsnormen worden steeds strenger en het is alsmaar moeilijker om vrijwilligers te vinden.

"Op een bepaald moment moet je verwonderd zijn dat je al aan de 76ste editie toe bent in dit kleine Houtem. Dit is meer dan een wielerwedstrijd. Het is een volksfeest dat we de inwoners van Houtem moeilijk kunnen ontzeggen. Maar het financiële plaatje moet kunnen blijven kloppen", zegt Albert Absilis, ere-voorzitter van Sport voor Allen Houtem.

De organisatie is alvast tevreden over de opkomst van de wielrenners en het publiek. Dat genoot met volle teugen. Jonas Goeman won uiteindelijk de Mosselkoers. De 26-jarige renner van Tarteletto-Isorex haalde het na een sprint met zeven van Gianni Marchand en de Nederlander Piotr Havik.