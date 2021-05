Hugo Broos wordt bondscoach van Zuid-Afrika

Hugo Broos wordt de nieuwe bondscoach van Zuid-Afrika. Voor de 69-jarige Humbekenaar is het zijn eerste job nadat hij in 2019 ontslagen werd als sportief directeur van KV Oostende. Broos moet proberen om zich met Zuid-Afrika te kwalificeren voor het Wereldkampioenschap in 2022 in Qatar.

Lange tijd leek het erop dat Broos bondscoach zou worden van Congo, maar hij trekt dus naar Zuid-Afrika. Bij Bafana Bafana volgt Broos Ntseki op, die eind maart ontslagen werd. De Humbekenaar is niet aan zijn eerste avontuur toe in Zuid-Afrika. Tussen 2016 en 2018 was hij bondscoach van Kameroen. Hij leidde het land naar de eindwinst op de Africa Cup in 2017. Daarvoor was Broos ook al aan de slag als trainer in Algerije, Turkije, Griekenland, de Verenigde Arabische Emiraten en in ons land bij onder meer Club Brugge en Anderlecht.