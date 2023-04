Hulpdiensten dagen elkaar uit voor het goede doel

In Merchtem vond afgelopen weekend de derde Belgian Cop Contest plaats. Dat is een cross-fit wedstrijd waarin onder andere politiemensen, brandweerlui en militairen het best van zichzelf geven tijdens drie proeven. Die proeven zijn gericht op gymnastiek, uithouding en kracht. De opbrengst van dit event gaat naar het kinderkankerfonds.

Ook dit jaar organiseert Danny Vierendeel, agent bij de politiezone Zennevallei, de Belgian Cops Contest in Merchtem voor een goed doel. Zowel op professioneel- als amateurniveau strijden de atleten voor het breken van een persoonlijk record. De winnaar mag zich bekronen tot sterkste man of vrouw van de Belgische hulpdiensten.

Alle opbrengsten gaan naar het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds. Zo’n 160 agenten, brandweerlui, zorgpersoneel en militairen namen deel aan de wedstrijd. De proeven vonden zowel binnen als buiten plaats en DJ Zohra zorgt voor sfeer en muziek tijdens het evenement.