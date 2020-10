Ilan Van Wilder geeft op in Vuelta

De Vuelta startte vandaag met een uitdagende bergetappe. De jonge Belg van Sunweb, met 20 lentes de jongste renner in de Ronde van Spanje, zou volgens Sporza al enkele dagen met fysieke problemen gesukkeld hebben. Hij verscheen vandaag aan de start van de Vuelta in Irún, maar moet dus meteen de strijd staken. "Ilan heeft de strijd moeten staken door lichte problemen aan de knie. Hij is afgestapt om erger te voorkomen", laat Team Sunweb weten.

Unfortunately @IlanWilder has abandoned #LaVuelta20. After experiencing some minor knee complaints, he stepped off the bike to prevent the complaints from worsening. pic.twitter.com/uIPyIdujSo

— Team Sunweb (@TeamSunweb) October 20, 2020