Ines (10) uit Merchtem vecht eerste grote kamp op kickboksgala

Het was een erg bijzondere dag vandaag voor Ines Machtelinckx. De 10-jarige jongedame uit Merchtem stond voor het eerst in de ring tijdens een kickboksgala.

Ines begon met kickboksen toen ze amper zeven was. “Ik vind dat echt leuk”, zegt ze. “Zo kan je je ook verdedigen tegen jongens als die vervelend doen.” Ines’ grote voorbeeld is Anke Van Gestel, die al een aantal wereldtitels in het kickboksen wist binnen te rijven. Anke, die ooit nog training gaf aan Ines, kwam vanmiddag naar de grote kamp van Ines kijken. Ze nam het op tegen Leonora Sinardi, een meisje van 11. De wedstrijd eindigde op een draw. Anke Van Gestel was in elk geval onder de indruk van de prestatie van de piepjonge Merchtemse kickbokser. “Ze heeft geen enkele vermoeidheid of pijn laten zien. Echt ongelofelijk. Ik ben trots op wat ze hier gepresteerd heeft. Als ze zo blijft doorzetten, kan ze echt iets bereiken.”

Een verslag krijg je morgen in RINGtv Sport.