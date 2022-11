Jürgen Roelandts wordt ploegleider bij Movistar

In 2019 en 2020 reed Jürgen Roelandts voor Movistar. Door blessureleed werd het eerder een anonieme passage. “Ondanks dat mijn resultaten niet de beste waren uit mijn carrière, vond ik de sfeer in de ploeg echt leuk. Ik was een fan van de ploeg en hoe die georganiseerd is en hoop nu iets terug te kunnen doen”, zegt Roelandts over zijn nieuwe job als ploegleider. “Het team en de wielrenners kunnen nog verder groeien en ontwikkelen. Ik hoop dat ik mijn steentje daar aan kan bijdragen.”

Roelandts moet de Spaanse ploeg vooral veel kennis bijbrengen in de voorjaarsklassiekers. “Hoewel ik de voorbije jaren tal van bezigheden had, wist ik al snel dat ik in de wielerwereld actief wou blijven. Ik wil al mijn kennis die ik heb opgedaan in de 24 jaar dat ik op de fiets heb gegeven doorgeven, vooral dan de kleine details in de klassiekers. Hoe over kasseien rijden, de type banden die moeten gebruiken, dat soort dingen”, aldus Roelandts.