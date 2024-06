Jean-Pierre Van de Velde nieuwe trainer Londerzeel

Jean-Pierre Van de Velde was het afgelopen seizoen aan de slag bij KVK Ninove, waarmee hij promoveerde. Bij Londerzeel wordt het zijn tweede periode, eerder was Van de Velde er aan de slag in het seizoen 2019-2020. “Het is de bedoeling dat Jean-Pierre vanavond al wordt voorgesteld aan de spelersgroep en meteen aan de zijde van Matthias de training zal leiden”, klinkt het bij de club. “Wij heten hem van harte welkom en hopen dat hij de ploeg spoedig op de rails kan zetten.”

Londerzeel degradeerde afgelopen seizoen naar derde nationale. Van de Velde boekte in het verleden al heel wat successen met onder meer FCV Dender, Sint-Niklaas, VW Hamme, Temse, Oostende en OHL.