Jonge Belgian Bullet Dora uit Pepingen haalt brons op wereldkampioenschap bobslee

Dora De Haseleer (22) uit Pepingen heeft samen met haar kompaan Kelly Van Petegem brons behaald op het wereldkampioenschap bobslee U23 in het Duitse Winterbeg. Met die prestatie hoopt het team sponsors aan te trekken om in 2026 de Olympische Winterspelen in Milaan te halen.

Dora De Haseleer en Kelly Van Petegem verbaasden vriend en vijand in Winterberg. Na de eerste reeks stonden ze op een tweede plaats. De tweede run eindigde met een crash die gelukkig goed afliep. Dora kwam er met een paar blauwe plekken vanaf. In het klassement zakten ze wel naar de derde plaats. “Het was best verrassend onze wedstrijd, we zijn bijzonder tevreden met het resultaat”, zegt Dora in Het Nieuwsblad.

Met de bronzen medaille hopen Dora en Kelly sponsors te overtuigen zodat ze hun team kunnen uitbouwen met als doel de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026. Vanuit de Belgische federatie wordt er momenteel namelijk geen project op poten te zetten. Opvallend, Dora combineert het bobsleeën met atletiek. Zo werd ze vorige week nog provinciaal kampioen op de 60 meter sprint indoor en pakte ze zilver op de 200 meter.

Haar sportcarrière combineert Dora verder met studies sport- en bewegingswetenschappen aan de KU Leuven. Tot slot is ze ook politiek actief in haar thuisgemeente Pepingen, waar ze vier jaar geleden werd uitgeroepen tot sporter van het jaar.

Foto: ISBF