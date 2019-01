Jonge topschaatsers meten zich in Beker van Liedekerke

Bij de meisjes junioren kwamen drie van de acht deelneemsters uit de regio. Twee daarvan waren zussen: Maureen en Marylin Denaeijer uit Ternat. Maureen, die als eerste de piste op moest voor de lange kür, had flink wat last van stress en eindigde op de laatste plaats. Haar jongere zus Marilyn schaatst in dezelfde categorie. De zussen begonnen met kunstschaatsen nadat ze Kevin Van der Perren op televisie aan de slag zagen. Ondertussen is hun idool een van hun coaches. Hij zag gisteren hoe Marylin een knappe wedstrijd neerzette. Dat leverde haar een vierde plaats op. "Ik ben zeer tevreden, maar ik vind het wel een beetje spijtig dat ik juist naast het podium val”, aldus Marylin.

De 14-jarige Kyana Menalda uit Liedekerke schaatste vorig jaar een knappe oefening in de B-groep. Tijdens de Beker van Liedekerke schaatste ze voor de eerste keer in de A-groep. Ze deed dat meteen goed en sleepte de zesde plaats in de wacht.Maite Van Mulders uit het Oost-Vlaamse Meldert schaatst ook voor Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke. De 12-jarige was de jongste deelneemster bij de junioren. Toch zette ze een knalprestatie neer en daarmee veroverde ze de tweede plaats. Alleen Romée Verbeke uit Gullegem kreeg meer punten van de jury. De West-Vlaamse mocht haar zestiende verjaardag vieren op het hoogste schavotje.

Een verslag zie je straks vanaf 19u30 in RINGtv Sport.