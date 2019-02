Toon Labbeke, de huidige coach, vindt het tijd voor vernieuwing en dus wordt hij aan het einde van het seizoen opgevolgd door Joris Swillen. Swillen is 55 en was actief op landelijk en nationaal niveau bij Sint-Truiden en bij Beringen. Zijn laatste club was Bavi Vilvoorde, waarmee hij 3 seizoenen in 2e divisie speelde.

Sinds 2017 is Swillen directeur Sportkaderopleiding bij Basketbal Vlaanderen.