In derde amateurklasse A zakte Kampenhout af naar West-Vlaanderen om Torhout partij te geven. Kampenhout puurde uit de laatste 3 matchen 1 puntje en wilde zich herpakken.

Bij de rust stond het 0-1 na een doelpunt van Bouzerda. Torhout kwam het best uit de kleedkamer en al snel kon Shema z’n ploeg langszij brengen. Kampenhout kreeg net voor het eind nog bijna een owngoal binnen, maar de doelman had een schitterende reflex in huis. Kampenhout pakt dus toch een punt mee naar huis.