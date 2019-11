De 19-jarige Kenzo Bogaerts uit Meise is een toptalent in de bowlingsport. Kenzo neemt dit seizoen deel aan de Youth Euro Trophy, dat is een regelmatigheidscriterium voor jeugdspelers in acht Europese landen. Het eerste tornooi in Engeland schreef Bogaerts alvast op zijn naam. Het tweede tornooi in de reeks vond plaats in eigen land, meer bepaald in Wommelgem, en daar werd Kenzo zesde en eerste Belg. RINGtv was er bij.

Kenzo Bogaerts is toptalent in het bowlen

In de categorie 19 tot 23 jaar won Kenzo Bogaerts, loodgieter van opleiding, onlangs het eerste tornooi van de Youth Euro Trophy in het Engelse Southampton. Dat geeft het zelfvertrouwen uiteraard een boost.

Nochtans was bowlen niet zijn eerste keuze. 5 jaar geleden begin Kenzo Bogaerts met de bowlingsport omdat hij door een blessure moest stoppen met voetballen. Coach Guy Pellegroms van club Eurobowling Deurne zag meteen dat Bogaerts barst van talent. Volgens hem zijn er weinig kinderen die op zo'n jonge leeftijd al zoveel omwentelingen in hun bal kunnen steken. Volgens Pellegroms is Kenzo niets minder dan een natuurtalent.

Het tornooi in Wommelgem is het tweede tornooi in een reeks van zeven. Na Engeland en België trekken de bowlers de volgende maanden naar Ierland, Frankrijk, Nederland, Denemarken en Zwitserland. Wie constant goed presteert mag in de lente deelnemen aan het finaletornooi in het Duitse Berlijn.

De Youth Euro Trophy is een jeugdtornooi van topniveau. Op 10 jaar tijd is het aantal spelers dat op de toer actief is uitgegroeid van 200 naar 2000.

In Wommelgem wordt Kenzo Bogaerts uiteindelijk zesde en meteen eerste Belg. Eén ding is duidelijk: de bowlingsport zal duidelijk nog horen van Kenzo Bogaerts uit Meise.