Kester-Gooik Dames beleven een boerenjaar en keren terug naar interprovinciale reeksen

Kampioen worden is de droom van elke voetballer. In de Eerste Provinciale van het vrouwenvoetbal was KV Kester-Gooik slechts een overwinning verwijderd van dat kampioenschap. De wedstrijd van vanavond tegen Huldenberg, de nummer elf in het klassement, moest zekerheid brengen. Een klinkende zege in eigen huis zou de bekroning geweest van een absoluut boerenjaar voor KV Kester-Gooik. Dat feestje gaat niet door omdat Huldenberg forfait geeft.

Een gemist feestje betekent niet dat de prestaties van de vrouwen geen bijzondere aandacht verdienen. Met de wedstrijd van vanavond erbij heeft Kester-Gooik 20 van de 21 wedstrijden gewonnen. Daarin maakte Kester-Gooik 141 doelpunten en slikte het slechts 7 tegendoelpunten. Met Ulrike De Frère hebben ze bovendien de topschutter in de rangen. De Frère joeg het leer 33 keer tegen de netten.

Door de titel keert de ploeg al na een seizoen terug naar de interprovinciale reeksen. Op 1 mei krijgen de dames van Kester-Gooik een nieuwe kans om te vieren. Dan spelen ze de finale van de Beker van Brabant. In de bekerfinale treffen ze Holsbeek.