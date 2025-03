Kester-Gooik en Rode-De Hoek blijven voor spanning zorgen in klassement

Enkele supporters van Rode steken meteen het vuur aan de lont en dat inspireert de bezoekers tot een sterke start. Ze creëren meteen enkele kansen en na een kwartier opent Weytjens de score vanop de hoekschop. 0-1. Het openingsdoelpunt is een signaal voor Kester om ook enkele aanvallen in elkaar te knutselen. De grote kansen blijven wel voor Rode-De Hoek, maar op het half uur hangen de bordjes opnieuw gelijk. Heindryckx scoort de 1-1, dat is ook de ruststand.

De tweede helft gaat alle kanten uit. De thuisploeg vat die het beste aan. Heindryckx gaat op de doelman af en kan scoren, doelman Peeters redt knap, maar in de rebound valt het leer voor de voet van De Greef, die de bal maar binnen moet duwen: 2-1. Kester-Gooik heeft de situatie helemaal omgedraaid. Toch laat Rode-De Hoek niet zakken, ze voelen dat er nog een doelpunt in de lucht hangt. Nog geen tien minuten na de 2-1 krijgen ze een vrije trap en daar kopt Duret de 2-2 via de paal binnen.

Beide ploegen gaan daarna nog op zoek naar de overwinning, maar scoren lukt hen niet meer. 2-2 is de eindstand, de spanning bovenin in het klassement blijft gegarandeerd.