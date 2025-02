Kester-Gooik wint topper tegen Tienen: “Belangrijke stap richting titel”

In een gesloten eerste helft beperken beide ploegen zich vooral tot middenveldspel zonder echt gevaarlijk te zijn. 0-0 bij de rust is dan ook het logische gevolg. Na de rust voert de thuisploeg langzaam maar zeker de druk op. Kester-Gooik neemt fysiek de bovenhand, Tienen buigt maar kraakt lange tijd niet. Het is tot diep in de tweede helft wachten op het verlossende doelpunt. Dat komt er vijf minuten voor het affluiten dan toch via Lissens. In de toegevoegde tijd legt De Frere met haar 25ste doelpunt van het seizoen de wedstrijd in een definitieve plooi.

Kester-Gooik blijft door de 2-0 overwinning foutloos in eerste provinciale. Het won al z’n 15 wedstrijden en telt nu acht punten meer dan eerste achtervolger Tienen. “Je moet altijd met twee woorden spreken, maar ik denk dat we hier een belangrijke stap richting de titel zetten. Het is een voorsprong die we niet meer uit handen mogen geven”, zegt trainer Leslie Engels. “Ik heb nog nooit kampioen gespeeld, dus het zou schitterend zijn mocht dat lukken. We zijn er nog niet. Vanavond is er tijd voor een klein feestje, het grote feest volgt later wel nog”, besluit speelster Ilke Debast.