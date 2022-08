Kim Gevaert laat sportieve vluchtelingen atletiek ontdekken

Op vrijdag 2 september vindt in het Koning Boudewijnstadion de Memorial Van Damme plaats. Maar 64 jongeren die momenteel verblijven bij Fedasil, SOS Kinderdorpen en Minor Ndako, mochten vandaag al de piste in Brussel betreden. In aanwezigheid van Kim Gevaert, de meeting directrice van de atletiekwedstrijd, konden de sportieve jongeren in groepjes hun eerste training. “Ze krijgen de lessen van professionele coaches van de Vlaamse Atletiekliga. Onder het mom van ‘sport doorbreekt barrières’ willen we jonge vluchtelingen atletiek, en sport in het algemeen, laten ontdekken als een vorm van integratie”, klinkt het.