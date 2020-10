Atleten Isaac Kimeli uit Huizingen Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos zouden normaal gezien vandaag jacht maken op het Europees record van 5 kilometer lopen op de weg, een wedstrijd op het circuit van Zolder. Maar ook hier stak corona een stok in de wielen. De wedstrijd werd vrijdag geannuleerd. Ook de CrossCup-veldlopen staan minstens tot Nieuwjaar on hold.

Kimeli en Hendrix over coronastop: 'mentaal even oppeppen'

Nog nooit liepen ze een officiële stratenwedstrijd van 5 kilometer op de weg, maar Kimeli en Hendrix maakten zich sterk het huidige Europese record aan te vallen. Dat plan vervalt voorlopig, want door Covid-19 mocht de wedstrijd niet plaatsvinden. Jammer, want Kimeli en Hendrix bewezen twee weken geleden dat ze in hun vorm zijn. Toen lieten ze op het Belgisch Kampioenschap van 10 kilometer op de weg de tweede en vierde Belgische tijd ooit optekenen. “We waren er helemaal klaar voor en bereidden ons de hele week voor,” vertellen ze. “Het was mentaal dan ook even oppeppen toen we hoorden dat de wedstrijd van vandaag niet mocht doorgaan.”

Hendrix

Deze winter mikt Hendrix op het eindklassement in de CrossCup, maar door het verschuiven van de manches naar begin volgend jaar past hij die ambitie mogelijk aan. “Ik doe de laatste CrossCups mogelijk toch niet mee,” zegt hij. “Het is tegen dan al eind maart en dan is mijn voorbereiding voor de Spelen al bezig.”

Kimeli

Kimeli zou slechts twee CrossCup-manches lopen. Zijn focus ligt op het indoorseizoen met het Europees Kampioenschap in Polen en het Wereldkampioenschap in China. Ook heeft hij al zijn ticket voor de Olympische Spelen op zak. “De Spelen blijven sowieso het hoofddoel. Ik weet dan ook dat ik deze winter daar voor train. Ik blijf mijn motivatie daar dan ook uit halen.”